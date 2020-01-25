Tarih öğretmeninden Kütahya’da fotoğraf sergisi

Tarih Öğretmeni Ali Tekin, Sera Kütahya AVM’de fotoğraf sergisi açtı.

Yaklaşık 10 yıldan beri fotoğraf çektiğini söyleyen Tarih Öğretmeni Ali Tekin, “ Fotoğraf çekmek zamanla bende bir tutku halini aldı. Fotoğraf meraklılarının görmesine imkan sağlamak amacıyla ülkemizin değişik yerlerinde çekmiş olduğum 36 fotoğrafı Sera AVM’deki sergilemeye karar verdim. Fotoğraf sergisi 26 Ocak Pazar akşamına kadar açık kalacak” dedi.

KÜTAHYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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