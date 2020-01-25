Emetspor'dan depremzedelere yardım

Kütahya'nın Emet ilçesinde birçok dalda faaliyet gösteren Emetspor Kulübü, Elazığ'da depremden etkilenenlere destek için 3 günlük lokal gelirini bağışlayacağını açıkladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada "Yapılan yardımın azı veya çoğu olmaz dedik. Kulübümüz lokalinde bilardo, masa tenisi oyunları geliri, çay ve meşrubat satışlarından elde ettiğimiz 3 günlük geliri deprem bölgesine bağış yapma kararı aldık. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu kararı aldık. Allah bütün memleketimizi bu tür felaketlerden korusun'' denidi.

KÜTAHYA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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