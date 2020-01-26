Kütahya'da olaylı maç, bir polis memuru başından yaralandı

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oynanan TKİ Tavşanlı Linyitspor, Belediye Kütahyaspor maçında çıkan olaylarda 1 polis memuru başına isabet eden taşla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, BAL Ligi 9. Grup 15. Hafta maçında TKİ Tavşanlı Linyit, Belediye Kütahya ile karşı karşıya geldi. Belediye Kütahyaspor taraftarlarının alınmadığı karşılaşma 00 sona erdi.

Karşılaşmanın 84. dakikasında iki takımın futbolcuları arasında yaşanan gerginlik ve arbede, yöneticilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Maçın sonlarına doğru Kütahyaspor yedek kulübesinin arka bölümünden yedek kulübesine çakmak ve taşlar atıldı. Yedek kulübesine atılan taşlar, maçta görevli polis memurlarına geldi. Çıkan olaylarda bir polis başından yaralandı.

Ardından yoğun güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri olaylar büyümeden kontrol altına aldı.

KÜTAHYA 26 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:40

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