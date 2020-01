Her sabah kuşlar için yiyecek bırakıyor

Kütahya'nın Çavdarhiar ilçesinde bir vatandaş, soğuk havalardan dolayı yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ilçede belirli noktalara her sabah yem bırakıyor.

Çavdarhisar Belediyesi'nde çalışan Şükrü Sarıkaya, yaptığı açıklamada, ''Her yer kar, kuşlar yiyecek bulamıyor. İmkanımın yettiği kadar her gün kuşları yemlemeye çalışıyorum. Arpa, buğdağ ve mısır elimden geldiğince kuşları besliyorum. Onlar bana alıştı. Her sabah beni sanki dans ederek karşılıyorlar. Ömrümün yettiği kadar her gün kuşlara yem atıp soğuk kış günlerinde onları aç bırakmayacağım'' dedi.

