Altıntaş'ta pancar üreticilerine tohum çeşitleri anlatıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde şeker pancarı tarımı ve tohum çeşit tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, oda başkanları ve çiftçiler katıldı.

Özel bir firmada tohum uzmanı olarak görev yapan Yüksel Yılmaz, ''Şeker pancarı üretiminde verim ve kaliteyi etkileyen en önemli faktörlerden biri de çeşit seçimidir. Son yıllarda şeker pancarı tarımında tohumluk seçiminde çiftçilere esneklik sağlanmış, çiftçiler pancar kooperatifinin verdiği tohumun yanı sıra piyasadan temin edilen farklı şeker pancarı tohumları da kullanılmaya başlamıştır. Şeker şirketleri artık günümüzde kaliteye dayalı bir alım politikasını uygulandığından dolayı çiftçilerin kalite ve verimin en üst düzeyde olduğu çeşitlere yönelmesinde fayda vardır. Çeşit seçilirken aşağıdaki özelliklere dikkat etmek gerekir. Ekilen yörenin iklim ve toprak yapısına uygun olmalıdır. Kök ve şeker verimi yüksek, çimlenme gücü ve tarla çıkışı iyi olmalıdır'' dedi.

Belediye Başkanı Arif Teke, ''Bölgemizdeki çiftçilerimizin en iyi verimi almaları için bu tip toplantılar oldukça faydalıdır. Şeker pancarı üretimi bölge ekonomimiz için oldukça önemlidir. Toplantıya katılan tüm üreticilerimize ve firma temsilcisi Yüksek Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

GÜNEŞ 08:05

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:20

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.