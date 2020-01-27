Kütahya’da 36 litre kaçak içki ele geçirildi

Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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Kütahya Merkez İlce Jandarma Komutanlığı ekiplerince park halindeki araç içerisinde 36 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Merkez İlce Jandarma Komutanlığı ekipleri Hacıazizler Mahallesi'nde park halinde bulunan araçta kaçak içki olduğu duyumu üzerine İ.K isimli şahsın bulunduğu aracın içerisinde ve bagaj kısmında yaptıkları kontrolde koli içerisinde kaçak içki olduğunu tespit etti. Araçtaki 36 litre kaçak içkiye el konulurken, İ.K. isimli şahıs '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

KÜTAHYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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