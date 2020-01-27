Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kütahya’da, kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Kütahya Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban hayatı geliştirme sahaları ve avlaklarda kanatlı yaban hayvanlarına 3 bin 200 kilo buğday ve memeli hayvanlar için 4 bin 980 kilo yonca bırakıldı.

Ayrıca, yoğun kış şartlarında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının yaban hayvanlarının yaşam ortamlarına yem bırakma çalışmalarına katılmak istemeleri durumunda Kütahya Şube Müdürlüğünce destek verileceği belirtildi.

KÜTAHYA 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:39

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