Altıntaş'ta bilinçli tarım ve hayvancılık eğitimi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, köylerde çiftçilere gece eğitimi verildiği bildirildi.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, yaptığı açıklamada, ''İlçemize bağlı Yolçatı, Sevdiğin ve Altıntaş köylerimiz de çiftçilerimizle toplantılar yaptık. Güncel desteklemeler, organik tarım, iyi tarım uygulamaları, tarımsal ürünlerde pestisit kalıntısı, tarım alanlarında organik madde miktarının arttırılması, hayvan refahı, yem bitkileri yetiştiriciliği, alternatif tarımsal ürünler, arazi toplulaştırma faaliyetleri, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, uygulamaları konularında bilgi verdikten sonra çiftçilerimizin sorularına cevap verildi.

Ayrıca su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği, tarımda kullanılan kimyasalların insan ve çevre sağlığına etkileri üzerine keyifli bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitimi veren görevli arkadaşlara ve eğitimlere yoğun şekilde katılan tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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