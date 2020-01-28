Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor

Kütahya'nın Emet ilçesi Erigöz köyünde bulunan ve üzerinde üç tarihi dönemin izlerini taşıyan çeşme büyük ilgi görüyor.

Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyünden Ali Ünal yaptığı açıklamda, ''58 yaşındayım ve kendimi bildim bileli bu çeşme burada. Atalarımız bu çeşmenin suyunun hiç kesilmediğini söylerler. Çeşme üzerinde üç medeniyetin izlerini çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Çeme üzerinde bir taş Bizans dönemine ait, Orta yapı Roma dönemine ait. En sağda kalan yapı ise Osmanlı dönemine ait. iki oluklu bu çeşmenin ortasında bayan figürü varmış. Bu figür bölgede açılan medreselerde görev yapan hocalar tarafından uygun görülmediği için o dönemde kazınmış. Çeşme günümüzde halan kullanılmakta ve gelenler bu çeşme üzerinde bulunan 3 dönem medeniyetin izlerine hayran kalırlar. Bu çeşmenin bölge turizmine ve bölge tarihine ışık tutacağına inanıyorum'' dedi.

KÜTAHYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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