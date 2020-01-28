Kütahya'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım tırları uğurlandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemeleri AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya’ya gönderildi.

Acil ihtiyaçların yer aldığı 2 tır dolusu yardım malzemeleri Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Kütahya AFAD İl Müdür Vekili Orhan Ovalı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce,Kütahya Ticaret Borsası (KÜTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, 1. OSB yönetim kurulu üyeleri, iş adamları, bazı daire müdürleri ile STK Temsilcilerinin katılımıyla deprem bölgelerine uğurlandı.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunan Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, yaşanan deprem sonrası Türkiye'nin depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olduğunu söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür ederek Devlet ve millet seferberliğine dikkat çeken Vali Toraman, "Milletimiz yardımlaşma konusunda dünyaya örnek bir millet. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren herkes vazifesinin başındaydı. Milletimiz maddi ve manevi yardım için tek yürek oldu. Kütahya'mızda da aynı hislerle vatandaşlarımız depremzede vatandaşlarımıza yardımcı olmak için seferber oldu. Kütahyalılar her zaman yardımlaşma ve dayanışma içerisinde. Hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

KÜTAHYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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