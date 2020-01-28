Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Antalya'da düzenlenen Türkiye Genç Aşçı Millî Takım seçmelerinde "Yaşasın Anadolu" Ana Yemek kategorisinde Türkiye birincisi olan Olgunlaşma Enstitüsü Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında görev yapan usta öğretici Büşra Şen’i tebrik etti.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli ve Büşra Şen, İl Millî Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirerek

Müdür Hasan Başyiğit ile makamında görüştüler. Başyiğit, başarısından dolayı Büşra Şen'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

KÜTAHYA 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:39

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