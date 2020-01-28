Kütahya´da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı

KÜTAHYA´da kreşte öğretmen olan B.E.´yi yanından bisikletle geçerken elle taciz ettiği öne sürülen M.H., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kütahya´da çalıştığı kreşe gitmek için evinden çıkan öğretmen B.E., Fatih Mahallesi'nde yanından geçen bisikletli M.H.´nin elle tacizine uğradı. Öğretmen B.E.´nin yakınları, kısa süren kovalamacanın ardından M.H.´yi yakalayıp polise haber verdi. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan M.H., işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği´ne götürüldü.
Taciz anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bisikletle öğretmen kadının arkasından yaklaşan şüphelinin elle taciz ettikten sonra kaçtığı görüldü.
KÜTAHYA
28 Ocak 2020 Salı
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