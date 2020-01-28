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Belediye Kütahyaspor'a yeni kanat oyuncusu

İHA

Bölgesel Amatör Lig 9. Grubun namağlup lideri Belediye Kütahyaspor, Hendekspor'dan, kanat oyuncusu Emrah Turan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Belediye Kütahyaspor'a yeni kanat oyuncusu

Bölgesel Amatör Lig 9. Grubun namağlup lideri Belediye Kütahyaspor, Hendekspor’dan, kanat oyuncusu Emrah Turan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
27 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah Turan, futbol hayatına 2008 yılında Tutakspor alt yapısında başladı. Daha sonra sırasıyla; Beyazıtspor, Iğdır Üniversitesispor, Doğu Beyazıt Belediyesi Gençlikspor, Iğdır Gençlerbirliğispor, Iğdır Esspor, Kars 36 Spor, Ağrı 1970 Spor ve Hendekspor takımlarında oynadı.
Emrah Turan, geçtiğimiz sezon attığı 12 golle ve yaptığı asistlerle, Bölgesel Amatör’de şampiyon olan Ağrı 1970 Spor’un 3.lige yükselmesinde büyük pay sahibi oldu. Daha önceki sezonlarda Iğdırspor ve Kars Spor formaları ile 3.ligin kapısından döndü. Hendekspor forması ile bu sezon 7 gole imzasını attı.
BAL’da 175 maçta 50 golü bulunan Emrah Turan, Belediye Kütahyaspor ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirterek “ Mavi lacivertli formayı giyecek olmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ederim. Bana inanıp güvenenleri mahcup etmeden Belediye Kütahyaspor’un 3.Lige yükselmesi için gollerimi atmaya ve attırmaya devam edeceğim” dedi.

KÜTAHYA

28 Ocak 2020 Salı

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