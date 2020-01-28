Aranan cezaevi firarisi ölü bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aranan cezaevi firarisi ölü bulundu

DHA

KÜTAHYA´da cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Mehmet Eyi (68) kullanılmayan bir evde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Eyi´nin en az 6 ay önce öldüğü tespit edildi.
Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi´nde kullanılmayan bir evde ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede çürümüş erkek cesedinin Mehmet Eyi´ye ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eyi´nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedi bulunan Mehmet Eyi´nin en az 6 ay önce öldüğü belirlenirken, açık cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davadan 5 ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle arandığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:05
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

9 yaşındaki Mücahit, depremzedeler için ilçe pazarında yardım topladı
YEREL HABERLER 9 yaşındaki Mücahit, depremzedeler için ilçe ...
Kütahya'dan deprem bölgesine 25 ton içme suyu 
YEREL HABERLER Kütahya'dan deprem bölgesine 25 ton içme suyu 
Kütahya'da vücudunun bir kısmını köpeklerin yediği ceset bulundu Polis tarafından aranan şüpheli evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kütahya'da vücudunun bir kısmını köpeklerin yediği ...
Belediye Kütahyaspor'a yeni kanat oyuncusu
YEREL HABERLER Belediye Kütahyaspor'a yeni kanat oyuncusu
Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Baro Başkanı Ahmet Atam'dan Başkan Ceyhun'a tebrik ...
Kütahya´da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya´da öğretmeni taciz eden şüpheli yakalandı
Tavşanlı'da site içerisinde yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Tavşanlı'da site içerisinde yangın büyümeden ...
Kütahya'dan Elazığ'a yardım tırı
YEREL HABERLER Kütahya'dan Elazığ'a yardım tırı
Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, Türkiye birincisi genç aşçıyı tebrik ...
Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı
YEREL HABERLER Orgeneral Asım Gündüz’ün kabri onarıldı
Kütahya'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım tırları uğurlandı
YEREL HABERLER Kütahya'dan Elazığ ve Malatya'ya yardım tırları ...
Başkan Biçer : “Elazığ depremi, bize 5.9’luk Simav depremini hatırlattı"
YEREL HABERLER Başkan Biçer : “Elazığ depremi, bize 5.9’luk Simav ...
Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ilgi görüyor
YEREL HABERLER Üç dönemin izlerini üzerinde taşıyan tarihi çeşme ...
Kaymakam Hasan Çiçek: "Bütün imkanlarımızı sizler için seferber ediyoruz"
YEREL HABERLER Kaymakam Hasan Çiçek: "Bütün imkanlarımızı sizler ...
Altıntaş'ta bilinçli tarım ve hayvancılık eğitimi
YEREL HABERLER Altıntaş'ta bilinçli tarım ve hayvancılık eğitimi
DPÜ’nün Projesine AB COST programından ikinci destek
YEREL HABERLER DPÜ’nün Projesine AB COST programından ikinci destek
Aslanapa'ya kütüphane
YEREL HABERLER Aslanapa'ya kütüphane
Prof. Dr. Renders: "Şu an için korona virüs tehlikesi bulunmuyor"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Renders: "Şu an için korona virüs tehlikesi ...
Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği
YEREL HABERLER Kütahya Belediyesi'nden yardım seferberliği
Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Elektrik direği hayat kurtardı
YEREL HABERLER Elektrik direği hayat kurtardı
Orman Genel Müdürü Karacabey, yeni hizmet binasını inceledi
YEREL HABERLER Orman Genel Müdürü Karacabey, yeni hizmet binasını ...
Başkan Güler'den taraftarlara: "Utanç duydum, bizi Türkiye'ye rezil ettiniz"
YEREL HABERLER Başkan Güler'den taraftarlara: "Utanç duydum, bizi ...
DPÜ ile Keramika arasında eğitimde iş birliği protokolü
YEREL HABERLER DPÜ ile Keramika arasında eğitimde iş birliği ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X