Müftü Çelebi için veda yemeği

Denizli'nin Tavas İlçe Müftülüğüne atanan Kütahya'nın Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi için veda yemeği verildi.

Yemek programına müftülük personelleri ve din görevlileri katıldı.

Yemekte Müftü Metin Çelebi'nin yaptığı veda konuşmasında duygu yüklü anlar yaşandı. 06 Kasım 2017 tarihinden itibaren hizmet verdiği Şaphane İlçe Müftülüğü'ne veda etmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu ifade eden Müftü Çelebi, kendisine görev süresi boyunca yol arkadaşlığı ettikleri için tüm personele teşekkür etti.

Müftü Çelebi'ye, İlçe müftülüğü personellerinin ve din görevlilerinin hazırladıkları hediye takdim edildi. Yenilen yemeğin ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi.

KÜTAHYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:22

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.