Kütahya'da Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim öğretime başlıyor

Kütahya’da Borsa İstanbul tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ikinci dönem eğitim öğretime başlayacağı bildirildi.

Bahçelievler Mahallesi'nde Borsa İstanbul tarafından inşa edilen ve yapımı tamamlanan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetlerine başlayacağından dolayı son hazırlıklar hızla devam ediyor. Bakanlık tarafından gönderilen yeni etkileşimli tahtaların kurulumu ve binada temizlik çalışmaları da sürüyor.

Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar ile birlikte, yeni binayı ziyaret ederek, Okul Müdürü Murat Fazıl Akkoç'la binayı gezen Hasan Başyiğit, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yeni döneme eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde başlamanın gayreti içinde olunduğunu ifade eden Başyiğit, yaptığı incelemelerde çalışmaların yoğun ve titiz bir şekilde devam ettiğini gördüklerini, okulun ikinci dönemde hayırlısıyla problem yaşanmadan öğrencilere hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Borsa İstanbul tarafından yaptırılan binaya taşınarak yeni ismiyle eğitim öğretime devam edecek. Şehit Türkan Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önceki binasında ise Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu eğitim öğretime devam edecek.

KÜTAHYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:04

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:22

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.