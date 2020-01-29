Kura ile iş sahibi oldular

30405 Sayılı kanun kapsamında Kütahya Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere 7 engelli personel alımı yapıldı. 7 asil ve 15 yedek olmak üzere toplam 22 aday noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlendi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda işe başlayacak olan hemşehrilerine 'Hayırlı olsun' temennisinde bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak güvenlik soruşturmasının sona ermesi ve komisyon incelemesi sonucunda 7 personelin işe başlayacağını ifade etti.

KÜTAHYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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