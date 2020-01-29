Gediz’de toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Gediz Belediyesi tarafından, kent genelinde toplanma ve geçici barınma alanları belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanları AFAD tarafından belirlenerek Gediz belediyesi tarafından tabela çalışmaları tamamlandı.

Şehir merkezinde 17 adet toplanma alanı belirlediklerini söyleyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Şehir merkezinde 17 tane toplanma alanı belirledik ve belediye olarak tabelaları gereken yerlere koyduk. Zaman içerisinde değişen şartlara göre güncellenebilir, çoğaltılabilir. Herhangi bir afet, acil durum olduğu takdirde o andan itibaren ihtiyaçlı insanları oralara yerleştirmeyi planlıyoruz. Geçici barınma alanları önceden hazır olursa kurduğunuz çadır kent veya konteyner kentlere insanları yerleştirirsiniz ve afetin ilk anlarından itibaren hem sağlık hizmetlerini hem iaşe hizmetlerini hem barınma hizmetlerini hatta eğitim ve öğretim hizmetlerini dahi aksatmadan afet ortamında yürütmek daha kolay ve mümkün olur. Yüce Allahtan Duamız hazırlamış olduğumuz bu alanların kullanılmaya ihtiyaç duyulmamasıdır” dedi.

Akçadurak ayrıca, “Toplanma alanlarına ait bilgilerin edevlet kapısı altyapısı kullanılarak ilan edilmesi planlanmakta olup halkın erişimine açılacak ve halkın bilgi edinmesi sağlanacaktır” açıklamasında bulundu.

KÜTAHYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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