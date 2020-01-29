Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniçİnegöl karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Osman Yaldız'ın (62) kullandığı 66 HE 077 plakalı otomobil, Durabey köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Firdevs Karaarslan (36), Karaarslan'ın çocukları Erva (10), Fatma (8) ve Yusuf (2) Karaarslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Domaniç Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KÜTAHYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:38

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