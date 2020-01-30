Kütahya’da idarecilere "Okul hayatından hayat okuluna kök değerler" konulu konferans

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Eğitim Yöneticisi Akademisi faaliyetleri kapsamında, Psikolog okul idarecilerine "Okul hayatından hayat okuluna kök değerler" konulu konferans verildi.

Psikolog Dr. Ayhan Mirza İnak tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Beylerbeyi Konferans Salonu'nda okul yöneticilerine verilen "Okul Hayatından Hayat Okuluna Kök Değerler" konulu konferansın açılışında konuşan İl Millî Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven, konferansta işlenecek konunun hem yetişkinler hem de öğrenciler açısından önemine değinerek konferansı sunacak olan Ayhan Mirza İnak'a teşekkür etti.

Daha sonra kürsüye gelen Ayhan Mirza İnak, kök değerlerimizden olan sevgi, şefkat, merhamet, özgüven aşılama, gençleri anlama ve onlara yol göstermeye yönelik tutum ve davranışlar konularına değindi.

"Seni seven sevdiğini de sever" ilkesinin hayatta geçerli olduğunu belirten İnak, konuşmasında gençlere öncelikle sevgiyi aşılamak gerektiğini, gençlerin doğruya güzele yönlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin fikirlerini önemsenmesi gerektiğine değinen İnak, “Çocuklarımıza balık vermeyi değil, balık tutmayı öğretmeliyiz. Balık tutmak için oltayı emanet etmek kendilerine özgüven ve sorumluluk kazandıracaktır” dedi.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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