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Mehmet Besler: "Tavşanlı Tepecikspor maçını kazanmalıydık"

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Futbol Takımı, Kütahya Süper Amatör Ligi 14. hafta erteleme maçında Tavşanlı Tepecikspor'la 22 berabere kaldı.

Mehmet Besler: "Tavşanlı Tepecikspor maçını kazanmalıydık"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Futbol Takımı, Kütahya Süper Amatör Ligi 14. hafta erteleme maçında Tavşanlı Tepecikspor’la 22 berabere kaldı.
Germiyan Stadyumu'ndaki karın zemini futbol oynamaya elverişsiz kılması nedeniyle TOKİ 1 Nolu Saha'da oynanan ve Mehmet Kahraman, Emrah Gülhan ve Berat Binbir hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşma dengeli başladı. Bu dengeyi Tavşanlı Tepecikspor lehine bozan Yasin Aktaş oldu. Takımını 10 öne geçiren Yasin Aktaş'ın golüne DPÜ'nün cevabı gecikmedi. Doğukan Manavoğlu'nun golüyle maça denge geldi ve ilk yarı 11'lik skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ise DPÜ oldu. 64. dakikada savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Doğukan Manavoğlu savunma oyuncusuna rağmen topu ağlara göndermeyi başardı ve takımını 21 öne geçirdi.
Maçın 73. dakikasında maça yeniden denge geldi. Hızlı gelişen Tavşanlı Tepecikspor atağında topu önünde bulan İbrahim Talha Yılmaz, kalecinin hatasını iyi değerlendirdi ve topu boş kaleye göndererek skoru 22'ye taşıdı.
Kalan dakikalarda maçta başka gol olmayınca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu sezonki 14. maçında 2. beraberliğini aldı ve 35 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu. Tavşanlı Tepecikspor ise 24 puana yükseldi ve 8. sırada kaldı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ligin 16. haftasında 2 Şubat Pazar günü lig lideri Kütahya Yeşilayspor'u konuk edecek.
Maçın ardından bir açıklama yapan DPÜ Antrenörü Öğr. Gör. Mehmet Besler, yaşanan puan kaybından dolayı üzgün olduklarını söyledi.
Her iki takımı da tebrik eden Besler, "Bugün Tavşanlı Tepecikspor maçını kazanmak istiyorduk. Geriye düşmemize karşın öne geçmeyi de başardık. Ancak üstünlüğümüzü koruyamadık. Bu maç geride kaldı. Hafta sonu Kütahya Yeşilayspor'la çok önemli bir maça çıkacağız. O maçı kazanarak buradaki puan kaybını telafi etmek istiyoruz. Taraftarımızı da Pazar günkü maçta bizi desteklemeye davet ediyoruz" dedi.

KÜTAHYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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