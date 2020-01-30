Gediz’den yardım tırları dualarla uğurlandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından, depremzedelere yardımda bulunmak isteyen Gedizliler yardım için seferber oldu.

Gediz Kaymakamlığı, Gediz Belediye Başkanlığı, Gediz Ticaret Ve Sanayi Odası, Gediz Esnaf Odaları, Gediz Muhtarlar Derneği, Sivil Toplum Kuruluşları, Gediz Halkı, Belde ve Köyleri tarafından organize edilen 2 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere dualarla yola çıktı.

Gediz Belediyesi önünde yapılan uğurlama törenine Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Yaşar Türker, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Gediz Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Vedat Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Gediz İlçe Yönetimi, Belediye Meclis Üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları, STK Temsilcileri, Daire Amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan uğurlama programına destek veren vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Allahü Teâla bizlere böyle felaketlerin tekrarını göstermesin. Oradaki insanlarımızın acılarını dindirmesini temenni ediyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz millet olarak devlet olarak iç içe, el ele beraberiz. Bu bilinçle yaşıyor ve yaşamaya devam edeceğiz. Elazığ ve Malatya’daki depremzedelerimiz için yardımlarını esirgemeyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yola çıkacak olan tırlarımızın yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder ise, “Milletimiz yardımlaşma konusunda dünyaya örnek bir millet. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren herkes vazifesinin başındaydı. Milletimiz maddi ve manevi yardım için tek yürek oldu. Yardımlarını esirgemeyen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Gediz Belediyesi hizmet binası önünde İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından dua edilerek, yardım dolu tırlar yola çıktı.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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