Başkan Taşçıoğlu: "Spor kardeşliktir ve bunu bilmeyen yoktur"

Almanya'daki Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği yönetiminden, Kütahya'daki spor takımlarına birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.

Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Taşcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Bizler Almanya'da düğünlerde genç çiftlere ve salonda bulunan hemşerilerimize güzide takımlarımızın formalarını hediye ederken, Kütahya sevdasını neslimize sevdirmeye çalışırken, böyle çirkin hadiseler karşısında ifade edecek kelimeler bulamamaktayız.Tavşanlı Linyitspor ve Belediye Kütahyaspor'un taraftarlarına açıkça sesleniyorum. Spor kardeşliktir ve bunu bilmeyen yoktur. Aynı şehrin takımları arasındaki böyle çirkin tezaharutlar, sataşmalar, sosyal medyada son derece ağır olan yazılar yurt dışında yaşayan Kütahya sevdalılarını derinden üzmektedir. Kütahyalılar olarak TKİ Tavşanlı Linyitspor ve Belediye Kütahyaspor'un yöneticileri ve belediye başkanları, olayların çıkmasına neden olan ve bir elin sayısını geçmeyen taraftarın oyunlarına gelmeyerek, kardeşce ve dostça, Kütahya iline yakışır şekilde bu olayları daha fazla büyümeden kapatacağından eminim" dedi.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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