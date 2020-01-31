Jandarmadan ruhsatsız tabanca operasyonu

Kütahya’nın Simav ilçesinde jandarma ekipleri tarafından iki adet tabanca ve bu silahlara ait şarjör ve mermilerin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, M.Ç. isimli şahsın çevre illerden temin ettiği ruhsatsız tabancaları Simav ilçe merkezi ve köylerinde pazarlayacağı bilgisi üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Şahsın aracında yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Şüpheli M.Ç. gözaltına alındı.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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