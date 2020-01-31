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Otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca ile yakalanıp, gözaltına alındı

DHA

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, otomobilinde 2 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, otomobilinde 2 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç.'nin (44) çevre illerden temin ettiği ruhsatsız tabancaları ilçe merkezi ile köylerde satacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, dün akşam M.Ç.'nin otomobilini durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız 2 tabanca, bir şarjör ile bir miktar mermi ele geçirildi. M.Ç., gözaltına alındı.

KÜTAHYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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