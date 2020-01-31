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Kütahya Belediyesi tarafından belediye hizmet binasına gelen vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı Yunan milletvekilinin konuşması sırasında Türk bayrağını yırtma hadisesini kınayan Kütahya Belediyesi, belediye hizmet binasına gelen vatandaşlara Türk Bayrağı armağan etti.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bugün belediye binamıza gelen tüm vatandaşlarımıza milli onurumuz Türk bayrağı dağıttık. Yaşanan mevcut hadiseyi kınıyor, ulusların ve milletlerin birbirlerine sonsuz saygı duyduğu, barışın daima önder olduğu bir dünya diliyoruz" diye konuştu.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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