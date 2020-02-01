'Genç şef' hayallerinden vazgeçmedi ve sonunda başardı

Kütahya'da, talihsiz bir kaza nedeni ile 4 yıl önce gireceği yarışmaya yıllar sonra ailesinin isteği ile hazırlanan 'Şef' Büşra Şen, kategorisinde hem birinci oldu, hem de milli takıma girme şansını elde etti.

4 yıl önce en büyük hayali olan milli takıma katılmak için hazırlandığı yarışmaya günler kalan talihsiz bir kaza nedeni ile katılayan 'Şef' Büşra Şen, yıllar sonra hocanın benzer bir yarışma olduğunu söylemesi ve ailesinin büyük desteği Antalya’da düzenlenen ‘Yaşasın Anadolu’ isimli yarışmada onlarca kişi arasından ana yemek kategorisinde hem birinci oldu, hemde hayali olan milli takıma katılma şansını elde etti.

Yarışmaya katılmanın kolay bir süreç olmadığını söyleyen Büşra Şen, “Aslında sadece yarışmaya katıldım ve kazandım gibi kolay bir süreç olmadı. 4 yıl önce Burdur’da üniversitede okurken bu yarışmaya benzer yine milli takım seçmelerine hazırlanmıştım. Yarışmama 2 gün kala yurtta arkadaşlarım ile birlikte küçük bir kaza geçirdim. O kaza süreci benim yarışmaya katılmamama sebep oldu. Ancak daha sonra bu tür yarışmalar olmadı, olsa da ben kendimi tam olarak hazırlayamadım. Üzerinden 4 yıl geçmiş olmasına rağmen bir ustam vesilesi ile tekrar bu yarışmaya hazırladım. Bu yarışmaya hazırlanmamda en büyük destek ailem oldu. Annem ve babam bizim için katılmalısın dediler. Onlar için bu yarışmaya katıldım. Katıldım ancak bende böyle bir başarıyı beklemiyorum. Daha sonra Antalya’da düzenlenen ‘Yaşasın Anadolu’ temalı yarışmaya ben genç milli takım kategorisinde ana yemekte yarıştım. Kendim geçmişten gelen Osmanlı saray mutfaklarından gelen kuzu etini günümüze göre uyarladım. Kütahya’dan giderken de yanımda kalaylanmış bakır tabaklar ve tepsileri de götürdüm. Ayrıca Anadolu teması olduğu içinde şef kıyafetimi kendim tasarladım. Yoğun bir katılımın olduğu bu yarışmada kategorisi oldum ve şuan milli takım ekibine katıldım. Şuan ise dil kurslarıma devam ediyor. İnşallah daha sonrada bir kadın olarak uluslararası yarışmalarda ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Çünkü bundan önceki yarışmalarda hep erkekler ön planda oldu ben ayrıca bir kadınında büyük yarışmalara katılabileceğini göstermek istiyorum” dedi.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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