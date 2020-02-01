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Müdür Yardımcısı, 5 bin TL’lik 3D yazıcı projesini 1000 TL’ye mal etti

İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, kendi tasarladığı 5 bin TL'lik 3D yazıcı projesini 1000 TL'ye mal etti.

Müdür Yardımcısı, 5 bin TL’lik 3D yazıcı projesini 1000 TL’ye mal etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, kendi tasarladığı 5 bin TL’lik 3D yazıcı projesini 1000 TL’ye mal etti.
Geçen yıl cd sürücüsünden iki boyutlu siensi yazıcı yaparak Bilişim derslerindeki kodlama çalışmalarında kullandıklarını söyleyen
Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer,” Bu yıl bunu daha da geliştirerek 3D yazıcı yapabileceğim kanaatine vardım. Sömestri tatilinde yoğun çalışarak projeyi bitirerek ilk baskımızı aldık. Gayet başarılı oldu. 3D yazıcımızı önce projelendirdik. Projelendirme aşamasında ise yazıcımızın kaç ebatlarında yazması gerektiği konusunu ve diğer hususları belirledik. Daha sonra gerekli malzemeleri internet ortamından satın aldık. Almış olduğumuz parçaların özelliklerine göre projeyi tek tek hesaplayıp, montaj aşamasından sonra da ilk kalibrasyonlarımızı yaptık” dedi.

“Amacımız robotik kodlamayı çok önemseyen öğrencilere örnek teşkil etmek”

Sezer, “3D yazıcı projemizin amacı ilçemizde bu konuya yatkın ve hevesli, robotik kodlamayı çok önemseyen öğrencilere örnek teşkil etmek. Projemiz ilçemizde ve diğer okullarda örnek teşkil edecektir. İlçemizin il merkezin uzaklığından dolayı, üniversite ve buna benzer destekler olmadığı için bu projeyi kendime bir hedef edindim. Maliyet konusuna gelecek olursak, piyasada bütün ayarları yapılmış, hazır paket halinde satılan yazıcılar var. Fakat bunların kaliteleri hem düşük, hem de fiyatları yüksek. Tam ayarları yapılmış 3D yazıcılarının fiyatları 45 bin TL. civarında. Bizim yaptığımız 3D yazıcı projesi ise 1000 TL’ye mal oldu. Kullandığımız parçaların tamamını kaliteli, parçalardan seçtik, ayrıca en iyi parçaların markalarını belirleyerek aldığımız için dayanıklı ve kullanışlı oldu” diye konuştu.

KÜTAHYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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