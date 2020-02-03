Dumlupınar'dan Yunan'lı vekile futbol sahasından bayrak mesajı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Amatör lig maçında ilçe protokolü ve tüm futbolcular, Türk bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu milletvekili Loannis Lagos'a sahanın ortasına açtıkları dev Türk bayrağı ile tepki gösterdiler.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Belediye Başkanımız Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk ve iki takım futbolcularımız ile birlikte, Dumlupınar Zaferspor Çakırsazspor maçından önce Yunanlıları bozguna uğrattığımız, bayrağımızı yere düşürmediğimiz Dumlupınar’dan, Yunanlı vekil tarafından şanlı bayrağımıza yapılan saygısızlığı kınadık. Bu vesileyle Yunanlılara 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiğimiz onurlu ve kahramanca mücadeleyi bir kez daha hatırlatmış olduk. Maçtan önce önce Yunanlıları bozguna uğrattığımız, bayrağımızı yere düşürmediğimiz Dumlupınar’dan, Yunanlı vekil tarafından şanlı bayrağımıza yapılan saygısızlığı kınadık. Bu vesileyle Yunanlılara 98 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiğimiz onurlu ve kahramanca mücadeleyi bir kez daha hatırlatmış olduk'' diye konuştu.

KÜTAHYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:37

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