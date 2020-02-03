Ömer Toraman’dan Türk-İş’e ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman, Türkİş Kütahya İl Temsilciliği'ni ziyaret etti.

Vali Toraman, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türkİş) Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan ve Türkİş'e bağlı sendikaların şube başkanlarıyla bir araya geldi.

Faaliyetler hakkında Vali Toraman’a bilgiler veren TÜRKİŞ Kütahya İl Temsilcisi Ramazan İlhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek teşekkür etti.

KÜTAHYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:35

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