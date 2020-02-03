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Kütahya'ya MR cihazı

İHA

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki MR cihazı ihtiyacının giderildiği ve bir hafta içerisinde de hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Kütahya'ya MR cihazı

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki MR cihazı ihtiyacının giderildiği ve bir hafta içerisinde de hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Gazel, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ortak bir basın açıklaması yaparak, süreçle ilgili kamuoyuna bilgi verdiler.
Yapılan ortak açıklamada, "Bilindiği üzere bir süredir, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yüklenici firmadan kaynaklanan nedenlerden dolayı MR cihazı hizmet verememekteydi. Kütahya’mızın MR cihazı hizmetinde yaşamış olduğu aksamanın bir an önce giderilmesi adına il başkanımız ile birlikte AK Parti Kütahya milletvekilleri olarak sürecin her aşamasının takipçisi olduk.Bu doğrultuda, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında MR hizmeti verilmekte olup, ana binamızda da MR hizmeti verilebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'nce 30 Aralık 2019 tarihinde 2019/605794 IKN(ihale kayıt numaralı) ile MR hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir. Bu işe ait 36 aylık sözleşme 20 Ocak 2020 tarihinde imzalanmış ve 21 Ocak 2020 tarihinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. MR cihazı hastanemiz ana binasında yerine yerleştirilmiş olup halen ayar ve kontrol işlemleri devam etmekte olup, yaklaşık bir hafta içerisinde hizmet vermeye başlayacaktır. Cihaz sıfır olup, 1,5 Tesla GE Marka yüksek magnet homojenitesine sahip Manyetik Rezonans Görüntüleme Sistemi'dir. MR cihazının yeniden hizmet vermeye başlaması için Kütahya’mıza desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir’e Kütahya halkımız adına teşekkür ediyor, söz konusu MR cihazının Kütahya’ mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, selam ve muhabbetlerimizi sunuyoruz" denildi.

KÜTAHYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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