DPÜ ile TÜGVA arasında eğitim iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul'daki TÜGVA Genel Merkezinde düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur ile Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık katıldı.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu tarafından karşılanan Rektör Uysal ve beraberindeki heyet, TÜGVA yöneticileri ile ortaklaşa yürütülecek eğitim programları, hedefler ve projeler hakkında görüştü.

Görüşmenin ardından Kazım Uysal ve Enes Eminoğlu iki kurum arasında eğitim alanında iş birliği yapılmasını öngören protokolü imzaladılar. Uysal ve Eminoğlu protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını diledi.

KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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