Emet kebabı marka olma yolunda

Kütahya'nın Emet ilçesinde üretilen 'Emet kebabı' ilgi görüyor.

Kebabın, doğal ortamlarda yetişen ve yöre halkının 'Erkeç' dediği oğlakların etinden yapıldığını anlatan Cemal Öztürk, kesim yaptıkları hayvanların köylerde yetiştiğini söyledi. Kesimi sabah yaptıklarını belirten Öztürk, "Emet kebabı için 2 yaşına kadar oğlağın, yeni kesilmiş olması gerekir. Bu eti koyduğumuz fırının, dışarıdan havayla temasını önlemek için kapağını çamurla sıvıyoruz. Eti burada 3 saat pişiriyoruz ve satışa hazır hale gelmesi öğleni buluyor. Doğal ortamda yetişen oğlak eti taze ve lezzetli oluyor. Emet kebabının sunumu sırasında çatal ve tabak kullanmayız. Müşterilerimize kağıt üzerinde, soğan ve pideyle servis ederiz. Sipariş gelmesi halinde evlere Emet kebabını, isteyen müşterilerine paket halinde gönderiyoruz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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