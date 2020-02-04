Kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpeği vatandaşlar kurtardı.

TavşanlıKütahya karayolu Şahmelek mevkiinde, kafası bidona sıkışmış köpek olduğunu gören vatandaşlar, hemen yardıma koştu. Vatandaşlar köpeğin başının sıkıştığı plastik bidonu keserek köpeği kurtardı. Yiyecek verildikten sonra bırakılan köpeğin sağlık durumunun da iyi olduğu belirttiler.

Köpeği kurtaran Mehmet Özerdem, "Elektrikçiyim ve Afyonkarahisar’a bir iş aldığım için gidiyordum. Şahmelek mevkiinde 3 köpeğin annesi ve iki yavrusu ile sanki ’bizi kurtarın’ dercesine baktığını gördük. Yiyecek bulmak için boş bidonun içine kafasını sokmuş ve sıkıştırmış. Belki de günlerce aç kalmış ve zayıf bitkin idi. Yanımdaki arkadaşla birlikte yan keski ile plastik bidonu keserek kurtardık. Vatandaşlardan özellikle ricamız yol kenarlarına boş bidon, kap veya poşet atmamalarıdır. Sadece yiyecek ekmek bırakmaları büyük acıların yaşanmasının önüne geçecektir" dedi.

KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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