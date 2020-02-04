Kafası bidona sıkışan köpeği kurtardı

KÜTAHYA´da, kafası plastik bidona sıkışan yavru köpek, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Köpeğin kafasındaki bidonu keserek çıkaran Ahmet Özerdem, "Belki de günlerce aç kalmış. Zayıf ve bitkindi. Yanımda taşıdığım yan keski ile plastik bidonu keserek kurtardık" dedi.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan elektrikçi Mehmet Özerdem, otomobille Afyonkarahisar´a giderken, Tavşanlı ilçesi Şahmelek mevkisinde bir yavru köpeğin kafasının plastik bidona sıkıştığını gördü. Yanındaki keski ile plastiği kesen Özerdem, köpeği kurtarıp, yiyecek verdi. Özerdem, "Belki de günlerce kafasında bidonla gezerek aç kalmış. Zayıf ve bitkindi. Ben ve arkadaşlarım, yanımda taşıdığım yan keski ile plastik bidonu keserek köpeği kurtardık. Vatandaşlardan özellikle ricamız yol kenarlarına boş bidon, kap veya poşet atmamalarıdır. Sadece ve sadece ekmek bırakmaları daha büyük acıların yaşanmasının önüne geçecektir" dedi.



KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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