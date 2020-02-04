Kütahya´dan çaldıkları kablolarla Manisa´da yakalandılar

KÜTAHYA´da kiraladıkları otomobille telefon kablosu çalan 3 şüpheli, Manisa´nın Kula ilçesinde polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya´nın Şaphane ilçesine kiraladıkları otomobil ile gelen 3 şüpheli Karacaderbent Mahallesi´nde yol kenarındaki telefon ve enerji kablolarını keserek çaldı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, şüphelilerin Orhan A., Ramazan A. ile Muzaffer K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelilerin Uşak´tan kiraladıkları 64 BC 117 plakalı otomobille ilçeye gelerek yol kenarındaki direklerden 1760 metre kablo çaldığı ve aynı otomobille Manisa´ya gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu araç, GPS ile yapılan 15 saatlik takibin ardından Kula ilçesinde durduruldu. 3 şüphelinin bulunduğu otomobilde yapılan incelemede plastik kaplaması yakılmış ve çuvallar içerisine doldurulmuş 272 kilo bakır ele geçirildi.

Manisa´nın Kula ilçesindeki işlemlerinin ardından Kütahya´nın Gediz ilçesine getirilen 3 şüpheli suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:04

AKŞAM 18:29

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.