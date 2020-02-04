Kütahya´dan çaldıkları kablolarla Manisa´da yakalandılar

KÜTAHYA´da kiraladıkları otomobille telefon kablosu çalan 3 şüpheli, Manisa´nın Kula ilçesinde polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kütahya´nın Şaphane ilçesine kiraladıkları otomobil ile gelen 3 şüpheli Karacaderbent Mahallesi´nde yol kenarındaki telefon ve enerji kablolarını keserek çaldı. Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma, şüphelilerin Orhan A., Ramazan A. ile Muzaffer K. olduğunu belirledi. Yapılan incelemede şüphelilerin Uşak´tan kiraladıkları 64 BC 117 plakalı otomobille ilçeye gelerek yol kenarındaki direklerden 1760 metre kablo çaldığı ve aynı otomobille Manisa´ya gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu araç, GPS ile yapılan 15 saatlik takibin ardından Kula ilçesinde durduruldu. 3 şüphelinin bulunduğu otomobilde yapılan incelemede plastik kaplaması yakılmış ve çuvallar içerisine doldurulmuş 272 kilo bakır ele geçirildi.
Manisa´nın Kula ilçesindeki işlemlerinin ardından Kütahya´nın Gediz ilçesine getirilen 3 şüpheli suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KÜTAHYA
04 Şubat 2020 Salı
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