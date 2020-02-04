Kütahya'da 'Olta balıkçılığı malzemeleri' sergisi

Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KÜSABDER) tarafından düzenlenen "İkinci Amatör Olta Balıkçılığı Malzemeleri Sergisi" Belediye Başkanı Alim Işık'ın da katıldığı törenle halkın izlenimine sunuldu.

Kütahya Sportif ve Amatör Olta Balıkçıları Derneği Başkanı Mustafa Sezer, sergide oltalar, balık yemleri, botlar ve çadırlar gibi birçok malzemenin halkın görünüme sunulduğunu ifade etti.

Sezer, "Dernek olarak asıl amacımız, gelecek nesillere bu işin tamamen bir spor olduğunu ve doğa ile iç içe yaşanın gerektiğini öğretebilmek. Bu tür etkinliklerle insanlarımızı alkol ve diğer zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Kütahya'daki göletlerde yeterli derecede balık olmadığını düşünüyoruz. Biz geçen yıl gölet ve barajlara 150 bin adet aynalı sazak bıraktık" diye konuştu.

Derneklerinin halen 186 üyesinin bulunduğunu belirten Sezer, serginin, 9 Şubat tarihine kadar ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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