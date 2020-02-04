Kablo hırsızları araç takip sistemi sayesinde yakalandı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheliler, araç takip sistemi sayesinde Manisa'nın Kula ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Şaphane Karacaderbent Mahallesi yakınlarında bin 700 metre uzunluğunda haberleşme ve enerji nakil kablosu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içerisinde hırsızlık şüphelilerinin bulunduğu ve Uşak'tan kiralandığı belirlenen otomobili çevre illere bildirdi. Jandarma ekipleri, otomobildeki GPS araç takip sisteminden, aracın Manisa'nın Kula ilçesi istikametine gittiğini tespit etti. Kula girişinde polis ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada, yaklaşık 300 kilogram çalıntı haberleşme ve enerji nakil kablosu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler O.A., R.A. ve M.K., Şaphane ilçesine gönderildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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