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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yeni yerine taşındı

İHA

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile boşaltılan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait yeni hizmet binası tamamlanarak hizmete sunuldu.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yeni yerine taşındı

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile boşaltılan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait yeni hizmet binası tamamlanarak hizmete sunuldu.
30 Ağustos Mahallesinde bulunan eski Azot Sitelerinde hizmet veren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler Mahallesi'ndeki yeni binasına taşındı.
22 bin 495 metrekare alanı bulunan hizmet binası 16 bin 749 metrekare inşaat alanına sahip. 185 odası bulunan yeni hizmet binasında 200 kişilik çok amaçlı salon, eğitim salonları ile uzaktan eğitim amaçlı bir adet akıllı sınıf bulunuyor.

KÜTAHYA

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:34
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  • İKİNDİ 16:04
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  • YATSI 19:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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