Otomobil önce 3 araca sonra polis merkezi kapısına çarptı, sürücü öldü

KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde sürücüsü Hasan Yılmazer'in (70) kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra polis merkezinin kapısına vurarak durdu. Kaza öncesi kalp krizi geçirdiği sanılan yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Şehit Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi. Haşim Benli Bulvarı'nda ilerleyen Hasan Yılmazer idaresindeki 43 HY 746 plakalı otomobil, park halindeki 3 otomobile daha sonra ise Polis Merkezi Amirliği kapı girişine çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü Hasan Yılmazer, ihbar üzerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Yılmazer, hayatını kaybetti. Yılmazer´in direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:34

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