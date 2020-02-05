Başarılı imam ödüllendirildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yarıyıl tatilinde çocuklar için düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğinde gösterdiği gayretlerden dolayı imam hatip Celil Doğan’a başarı belgesi verildi.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, ''İlçemizde 20192020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde düzenlenen 'Haydi Çocuklar Camiye' etkinliğinde çocuklara yönelik yapmış olduğu eğitici çalışmalarda göstermiş olduğu gayretten dolayı, Büyükaslıhanlar Köyü Yukarı Camii İmam Hatibi Celil Doğan’a başarı belgesi verildi. Manevi değerlerimizi bilen ve aynı zamanda onlara tarihimizi de anlatmayı ihmal etmeyen, ayrıca köylü vatandaşlarımızla birlikte çocuklarımızı ödüllendiren Büyükaslıhanlar Köyü Yukarı Camii İmam Hatibi Celil Doğan'a yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:31

YATSI 19:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.