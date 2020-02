Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ev sahipliğinde düzenlenen IEEE (Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisliği Enstitüsü) Türkiye Öğrenci Kolları Çalıştayı, açılış töreniyle başladı.

Güzel Sanatlar Fakültesindeki Kırmızı Salon'daki açılış törenine Belediye Başkanı Alim Işık, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, akademik ve idari personeller, DPÜ IEEE Topluluğu öğrencileri ile IEEE Türkiye'ye üye öğrenciler katıldı.

Rektör Kazım Uysal, açılış konuşmasında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen öğrencileri selamlayarak “IEEE'nin 150'den fazla ülkede üyeleri olan büyük bir topluluk olduğunu biliyorum. Böyle bir ailenin Türkiye'deki üyelerini Kütahya'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kütahya'ya hoş geldiniz" dedi.



“DPÜ Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü aldı”



Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin yakın zamanda Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü aldığını hatırlatan Rektör Uysal, "Üniversitede görev yapan arkadaşlarımız, görme engelli öğrenci ve personellerimiz için bir program hazırladılar ve engelli bireyler o programla yerleşkemiz içinde istedikleri her yere gidebiliyorlar. Arkadaşlarımız bu programı da bir ücret karşılığı değil insana ve insanlığa hizmet amacıyla hayata geçirdiler. Bildiğim kadarıyla IEEE Topluluğu da gönüllü olarak yürüttükleri etkinliklerle öne çıkan bir topluluk. Bir yerde yaşanan soruna siz gençlerin herhangi bir beklentiye girmeden çözüm bulma arayışınız, her şeyin maddeye dayandığı bu dönemde, çok önemli bir davranış. Bu anlamda da sizleri tebrik ediyorum. Bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Eğitimin sosyalleşmenin ve ilerlemenin en iyi yolu da öğrencilerin yürüttüğü etkinliklerdir. Etkinliğinizin ve Kütahya'da geçirdiğiniz zamanın verimli geçmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



“Öğrencilerimizin katkısını yine öğrencilerimiz için kullanacağız”



Belediye Başkanı Alim Işık, günümüz üniversite gençlerinin hemen her alandaki çalışmalarda aktif rol almasından memnuniyet duyduklarını ve Kütahya özelinde başlattıkları İkametkart projesine üniversite öğrencilerinin sunduğu katkının takdire layık olduğunu belirterek, "Bir yerde kalıplaşmış düzeni değiştirecek olan şey o bölgede gençlerin ağırlığını koymasıdır" dedi.

Kütahya'da öğrenim gören öğrencilerin sunduğu katkıyı yine öğrenciler için kullanacaklarını ifade eden Alim Işık," Öğrencilerimizle bu yıl bir anket yapacağız. Öğrencilerimizin seçeceği bir sanatçıyı Kütahya'ya getirecek ve burada ücretsiz konser verdireceğiz. Belediyemizin açacağı yeni kültür merkezindeki konferans salonlarında cüzi miktarlarla, hatta mümkünse ücretsiz olarak, etkinlikler yapmalarını sağlayacağız. Bu şehri üniversite öğrencilerinin tercihe edeceği bir şehir yapmak için elimizden geleni yapacağız " diye konuştu.

KÜTAHYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:19

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:32

YATSI 19:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.