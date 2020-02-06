İlkokul öğrencileri için ''Halk oyunları'' kursu açıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde ilokul öğrencileri için ''Halk oyunları'' kursu açıldığı bildirildi.

Çavdarhisar Yüzüncü Yıl İlkokul Müdürü Halil Süngü, yaptığı açıklamda, ''Okulumuzda açılan halk oyunları kursumuz devam ediyor. Her çarşamba yapılan kursumuzda öğrencilerimiz bir çok halk oyunu öğreniyor. Öğrencilerimizin özellikle yöresel halk oyunlarımızı öğrenmelerine önem veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için de hazırlıklarını sürdüren ekibimize başarılar diliyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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