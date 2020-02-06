Ekiplerden temizlik çalışması

Emet Karayolları 148. Şube Şefliği Yol Bakım ekipleri tarafından, EmetTavşanlı arasındaki karayolu kenarları çöplerden temizleniyor.

EmetTavşanlı arasında bulunan yağmur kanallarında biriken toprak ve çöpleri Emet Karayolları 148. Şube Şefliği'ne bağlı Yol Bakım ekipleri tarafından toplanarak çöp torbalarına konuyor. Kanallarda toplanan topraklar ise el arabalarıyla alınıp kontrollü bir alana atılıyor.

Ekipler tarafından araçlara yüklenen çöp torbaları daha sonra geri dönüşüme gönderiliyor.

Çöplüğe dönen yol kenarlarının karayolları ekipleri tarafından temizlenmesi ve yağmur kanallarının temizlenmesi takdirle karşılanıyor.

KÜTAHYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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