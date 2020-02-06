Şehit Hasan Yaşar’ın ailesine ziyaret

Kütahya Valisi Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, 2016 yılında Hakkari’de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan uzman çavuş Hasan Yaşar'ın ailesini ziyaret etti.

Şehidin babası Mehmet Yaşar, annesi Havva Yaşar, şehidin eşi Canan Yaşar, çocukları Ecrin ve Melek, şehidin kardeşi Şükrü Yaşar’ı evinde ziyaret eden Vali Toraman, şehit ailelerinin birer emanet olduğunu ve devletin daima yanlarında olduğunu söyledi.

Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman’a Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan eşlik etti.

KÜTAHYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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