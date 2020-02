DPÜ ile KSBÜ arasında iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında DPÜ merkezi laboratuvarların kullanımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Rektörlük makamında düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Prof. Dr. Mustafa Aydın, KSBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur ve KSBÜ Genel Sekreteri Kutlu Önal ve her iki kurumun akademik ve idari personelleri katıldı.

KSBÜ Rektörü Vural Kavuncu, her iki üniversitenin de aynı yerleşkeyi kullanan ve aynı olanaklardan yararlanan üniversiteler olduğunu ve imzalanan bu protokolün aslında var olan çalışma düzeninin resmiyete dökülmesi olduğunu söyleyerek, "Önemli olan imzalar değil, akademisyenlerimizin çalışması ve elde edeceği başarılar" diye konuştu.

Rektör Kazım Uysal, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin sahip olduğu olanaklarını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile paylaşmaya devam ettiklerini ve etmeye de devam edeceklerini belirterek,” Sahip olduğumuz laboratuvarlar ve cihazlar kamu yararına kullanılmak için bizlere tahsis edildi. Bu olanakları kimin kullandığından çok, ne kadar kamu yararına kullanıldığı önemli. Bu nedenle bu protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından her iki rektör de DPÜ ile KSBÜ Arasında Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Kullanımına ilişkin İş Birliği Yapılmasına Dair Protokol'e imza attı. Törenin ardından her iki rektör de imzalanan protokolün her iki kuruma hayırlı olmasını diledi.

