Dumlupınar'dan Avrupa Parlamentosu'na mesaj

'Babam ve ben'

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağına yapılan saygısızlığa karşı ''Bayrağa saygı programı'' gerçekleştirildi.

Programa, İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Program Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Dumlupınar şehitliğimizde, aziz şehitlerimizin huzurunda, şanlı bayrağımıza saygı programı gerçekleştirildik. Programda Kur’anı Kerim tilaveti ve aziz şehitlerimiz için dua eetik. Yunan vekili Kuruluşun ve kutuluşun topraklarından hep birlikte kınadık'' dedi.

KÜTAHYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:31

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