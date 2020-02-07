Altıntaş'ta çiftçilere ''Bor gübresi'' anlatıldı

'Babam ve ben'

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Konya Selçuk Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Sait Gezgin ve Ankara Etibor İşletme Müdürlüğü'nden mühendisler, bor gübresi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Bor gübresi'nin şeker pancarı, ayçiçeği, soya, kanola (kolza) ve hububat yetiştiriciliğinde kullanıldığını belirten konuşmacılar, ''Altıntaş ilçesinin topraklarında bor noksanlığı tesbit edilmiştir. Hububat ve pancar rekortelerini yükseltmek isteyen çiftçilerimiz bor gübresini bölgede mutlaka kullanmalıdır. Saha çalışmaları neticesinde bor gübrelerin kullanıldığı ürünlerin verimliliğinde yüzde 20’ye kadar artış olduğu da tespit edildi'' dediler.

KÜTAHYA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:31

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