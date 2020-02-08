Dumlupınar protokolünden yaşlı ve hasta ziyaretleri

Kütahya'nın Dumlupınar İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaşlı ve hastaları ziyaret ederek dualarını aldı.

İlçeye bağlı Küçükaslıhanlar köyünde vatandaşların evine konuk oaln Kaymakam Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve İl Genel Meclisi Üyesi Şaban Türk, yapılan ziyaretlerde yaşlı ve hasta vatandaşlarla yakından ilgilendiler ve bir süre sohbet ettiler.

Halkın içinde olarak onların dertleri ile hemhal olmanın ve dua almanın önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ''Zaman buldukça yaşlı ve hasta ziyaretlerini ilçe Kaymakamı ve İl Genel Meclisi Üyemiz ile birlikte yapıyoruz. Yaşlılarımızı senede bir gün değil, her zaman ziyaret etmenin gerekliliğini biliyoruz. Bugün Küçükaslıhanlar köyümüzde ikamet eden, yakın zamanda başarılı bir operasyon geçiren Çetin Karaduman’ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunduk'' diye konuştu.

KÜTAHYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:30

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