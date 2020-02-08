Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, GedizUşak Karayolu üzerindeki Gediz Jandarma Karakolu önündeki kavşakta meydana geldi. Gediz'den Uşak yönüne giden Mustafa Osma'nın kullandığı 43 KN 859 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta kavşaktan geçmeye çalışan Fevzi Coşkun yönetimindeki 64 SA 232 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Osma ile beraberindeki Habibe Osma, Sevim Osma ve Osman Ensar Osma ile diğer aracın sürücüsü Fevzi Coşkun ve Kadriye Coşkun yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



KÜTAHYA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:30

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